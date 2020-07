Am Hufeland-Klinikum brodelt es derzeit – sowohl am Standort Mühlhausen als auch in Bad Langensalza (Foto).

Drei Stadtratsfraktionen fordern Kündigung der Hufeland-Geschäftsführerin

Die Abberufung der Hufeland-Geschäftsführerin Kerstin Haase fordern drei Stadtratsfraktionen in Bad Langensalza. CDU, WIR-Wählergruppe und die Bürgerliste/FDP wollen gemeinsam einen entsprechenden Beschluss einbringen und haben daher die Einberufung einer außerordentlichen Stadtratssitzung für den 9. Juli beantragt.

In der Begründung des Antrags heißt es, dass die Fraktionen in den vergangenen Wochen zahlreiche Hilferufe von der Belegschaft des Hufeland-Klinikums erreichten. Daraus lasse sich ableiten, dass in den Krankenhäusern ein katastrophales Betriebsklima herrsche. Die Folge sei eine Personalflucht bisher unbekannten Ausmaßes.

Außerdem seien strategische Entscheidungen zum Nachteil des Standortes Bad Langensalza im Alleingang von Haase getroffen worden. Auch die Gesellschafter – die Stadt und der Landkreis – seien hierbei nach ihrem Eindruck nicht ausreichend in die Entscheidung einbezogen worden, informieren die drei Faktionen. Das sei in den Plänen gegipfelt, die Intensivstation in Bad Langensalza zu schließen, was laut CDU, WIR und die Bürgerliste/FDP negative Auswirkungen auf andere Fachbereiche hätte. Eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit der Stadt mit Haase und den Mitarbeitern des Hauses sei daher nicht mehr möglich, erläutern die Fraktionen in der Antragsbegründung.

Schon seit langem brodelt es im kommunalen Hufeland-Klinikum. Es kursieren zahlreiche anonyme offene Briefe. Zumeist steht darin Geschäftsführerin Haase in der Kritik. Landkreis und die Stadt Bad Langensalza mühen sich bereits seit Monaten, den Wust von Beschuldigungen, Gerüchten und vermeintlichen Fakten zu klären.

Zuletzt kochten außerdem die Emotionen hoch wegen der Debatte eines Krankenhaus-Neubaus, weil einer Untersuchung zufolge das Klinikum perspektivisch mit seinen zwei Standorten in Bad Langensalza und Mühlhausen unwirtschaftlich sei.

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) erklärte auf Nachfrage, Stadt und Landkreis hätten aktuell bereits weitreichende Entscheidungen getroffen. Über diese solle zunächst die Belegschaft informiert werden. Am Dienstag will er mit Landrat Harald Zanker (SPD) über die Entscheidungen in einem Pressegespräch öffentlich Stellung beziehen.