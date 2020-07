Mühlhausen. Am ersten August-Sonntag sollen an der Popperöder Quelle drei Kinder getauft werden.

Drei Taufen an der Popperöder Quelle in Mühlhausen

Zum zweiten Mal lädt die Evangelische Kirchengemeinde Mühlhausen zum Gottesdienst an der Popperöder Quelle ein. Er beginnt am Sonntag, 2. August, 11 Uhr. „Wie im letzten Jahr wird an dieser sprudelnden Quelle das Wasser des Lebens im Mittelpunkt stehen. Ganz konsequent feiern wir drei Taufen“, heißt es vorab von Pfarrer Teja Begrich.

