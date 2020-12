Drei-Türme-Lauf in Bad Langensalza soll im April stattfinden

Bad Langensalza. Die Organisatoren des Drei-Türme-Laufs halten an ihren Planungen für das kommende Jahr fest. Die neunte Auflage des Stadtlaufs soll am 18. April 2021 steigen.

Den Lauf jetzt zu verschieben, beispielsweise in den Sommer hinein, sei mit Schwierigkeiten verbunden. Denn der Termin stehe fest im Laufkalender vieler Sportler und füge sich in die Reihe weiterer Läufe in der Region und in Thüringen ein, etwa dem Thüringer Klassiker-Cup, sagt Enrico Esche vom Organisationsteam des SV-Empor.

Die ungewisse Situation durch die Corona-Pandemie, der auch der Lauf in diesem Jahr zum Opfer fiel, sieht Enrico Esche pragmatisch: "Entweder wir können den Lauf im April durchführen oder nicht. Dann ist es eben so. Unser Ziel bleibt es, so viele Menschen wie möglich zum Laufen zu animieren. Ein fester Termin hilft zur Vorbereitung. Zum 1. Januar wollen wir die Online-Anmeldung starten."

Hierbei unterstütze der Dienstleister Sport-Ident die Organisatoren. Über das Portal läuft die Registrierung, später auch die Zeitnahme auf den einzelnen Strecken. Das Anmelde-Prozedere ist kostenfrei. Enrico Esche geht davon aus, dass sich die meisten Läufer erst kurz vor dem Lauf registrieren werden, wenn die Lage eindeutig ist.

Grundsätzlich sollen die angebotenen Läufe so bleiben wie bekannt - durchgeführt unter den geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz. Demnach wird es Strecken über 12,5 Kilometer, fünf Kilometer, 3,5 Kilometer und 1000 Meter geben. Hinzu kommen ein Bambini-Lauf für die Jüngsten und eine Nordic-Walking-Route.

Angesichts der Abstandsregeln erwägt der SV-Empor, den Start-Ziel-Punkt aus der Altstadt heraus Richtung Jüdenhügel zu verlegen, wo die Platzverhältnisse weniger beengt sind. Bisher beginnen und enden die Läufe zu Fuße der Marktkirche. Denkbar sei auch, die Läufer ganz aus der Stadt zu holen und die Strecken ins Umland zu legen.

Der Blick auf die anderen Läufe in der Region zeigt, dass die jeweiligen Veranstalter unterschiedlich an die unwägbare Situation herangehen. Schon im November verschob der Mühlhäuser Röblinglauf die Auflage 2021 von Ende April auf den 9. Juli.

Die Veranstalter des Kanonenbahnlaufes in Lengenfeld unterm Stein halten fest an ihrem Termin am Samstag, 15. Mai. Dann soll auch erstmals ein Halbmarathon angeboten werden, der durch die einstigen Eisenbahntunnel führt. Das war bereits für 2020 geplant, wo der Lauf nicht stattfinden konnte. Darüber hinaus bleibt es bei den drei Strecken für Kinder und den Läufen für die Versierteren über sieben und 15 Kilometer.

Mühlhausens Altstadtlauf mit seinen Strecken über 1,7 sowie fünf und zehn Kilometer ist für Kirmessonntag, 28. August, terminiert. Auch diese Veranstaltung war 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die Termine für die Stadtläufe in Schlotheim und Bad Tennstedt - traditionell Anfang September - stehen noch nicht fest.

Der Drei-Türme-Lauf hat sich seit der Premiere 2012 zu einer Großveranstaltung gemausert. Zur achten Auflage im April 2019 gab es mehr als 1000 Anmeldungen. Über 100 Freiwillige sicherten die Strecken ab. Vereine, Unternehmen, Schulen und Kindergärten stellten eigene Mannschaften.