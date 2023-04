Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ammern

Ammern. Zwei Autos kollidierten auf einer Kreuzung, in einem saß eine Familie mit zwei kleinen Kindern.

Bei einem Verkehrsunfall in Ammern (Unstruttal) sind am Montagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Autos kollidierten gegen 20.30 Uhr auf einer Kreuzung am Gewerbegebiet miteinander. In einem Fahrzeug saß eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern, in dem anderen Wagen saßen zwei junge Erwachsene. Nach ersten Ermittlungen kam es aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zum Unfall, so die Polizei.

Die Feuerwehren aus Ammern und Menteroda sowie der Rettungsdienst aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Landkreis Eichsfeld waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Für Unfallaufnahme und Bergung kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs.