Bothenheilingen. In Bothenheilingen präsentieren die Geflügelzüchter ihre besten Tiere und erinnern an ein verdiente Mitglied.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreimal die Höchstnote vergeben

Aus Anlass des Gedenkens an das langjährige Vereinsmitglied Hartmut Grimm, der vor zwei Jahren verstorben ist, richteten die 18 Mitglieder des Geflügelzuchtvereins um ihren Vorsitzenden Jürgen Grimm am Wochenende eine Schau auf dem Saal der Gaststätte Zur Eiche aus. Insgesamt 26 Aussteller, vorwiegend aus der Umgebung und aus dem Altkreis Bad Langensalza, stellten hier 186 Tiere aus.

Über die Qualität der ausgestellten Tiere können die Züchter mit den Ergebnissen der Bewertungen durch unabhängige Preisrichter vor Beginn dieser Schau durchaus zufrieden sein. So konnte sechsmal die Note hervorragend, abgekürzt durch „hv“, und dreimal die höchste Bewertung mit vorzüglich, kurz „v“, vergeben werden. Was besonders erfreulich ist, dass in Bothenheilingen auch schon die Nachwuchszüchter sehr aktiv mit dabei sind.

Dass man damit nicht früh genug anfangen kann, beweisen die jüngste Züchterin mit fünf Jahren, Leonie Grimm, die dabei von den Erfahrungen ihres Vaters Jürgen Grimm profitiert, und der nur ein Jahr ältere Louis Huhnstock. Während Leonie Grimm einen Antwerpener Bartzwerg präsentierte, zeigte Louis Huhnstock seinen Zuchterfolg mit einem Zwerg-Barnevelder.

Im Rahmen der Eröffnung gedachten alle Besucher des vor zwei Jahren plötzlich verstorbenen Hartmut Grimm. Jürgen Grimm dankte allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Schau mitgeholfen haben in vielen Stunden und dabei nicht zuletzt beim Schirmherren dieser Schau, Bürgermeister André Hettenhausen (parteilos), der namens der Gemeinde den Saal kostenlos zur Verfügung stellte.

In einem kurzen Grußwort lobte der Bürgermeister, dass es in unserer modernen Zeit schön sei, dass die langjährige Tradition der Rassegeflügelzucht gepflegt werde. Für einen kleinen Ort wie Bothenheilingen sei es zudem eine Bereicherung des kulturellen Lebens. Der Dank ging weiter an den Tierarzt Thomas Udluft, der den Verein bei allen auftretenden Problemen immer unbürokratisch unterstützte, und an alle weiteren Sponsoren. Schon am Eröffnungstag war diese Ausstellung gut besucht.