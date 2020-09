Dritte Mühle in Bad Langensalza wieder in Betrieb

Die dritte Mühle des Unternehmens Roland Mills in Bad Langensalza arbeitet seit etwa einer Woche wieder. Ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, sagt Produktionsleiter Folker Trostdorf, denn diese Mühle mahlt Durum. Hartweizen, der vor allem in der Nudelproduktion verwendet wird. Roland Mills beliefert damit ein Teigwaren-Unternehmen in Erfurt. Mit dem Ausfall der Durum-Mühle musste der Hartweizen aus ganz Europa herangeschafft werden – eine logistische Herausforderung, so Trostdorf.