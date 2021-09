Dünwald: Wigbert Hagelstange will Bürgermeister werden

Dünwald. Der Ortsbürgermeister von Beberstedt, Wigbert Hagelstange, tritt am 7. November zur Wahl an.

Wigbert Hagelstange (Freie Wähler) wird als Kandidat zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Dünwald am 7. November antreten. Der 57-Jährige ist seit 1999 im Gemeinderat und Ortsbürgermeister von Beberstedt. Es gehe darum, in den verbleibenden 14 Monaten bis zur Gemeindefusion Sacharbeit zu leisten und vor allem beim Thema Fusionsverträge den Bürgerwillen umzusetzen. „Mir ist bewusst, dass das eine Vollzeitaufgabe ist, ich werde mir dafür berufliche Freiräume schaffen“, sagte er.