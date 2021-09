Dünwaldhalle in Hüpstedt wegen Wasserschaden gesperrt

Hüpstedt. Die Dünwaldhalle ist gesperrt, der Schulsport findet auf Sportplatz statt. Die Gemeinde beauftragt die dringende Reparatur.

Wegen eines Wasserschadens hat die Gemeinde Dünwald ihre Sporthalle sperren müssen. Wie die Beigeordnete Annette Lehmann (CDU) am Donnerstag vor den Gemeinderäten sagte, hätten tagelange Regenfälle vor etwa eineinhalb Wochen zu enormen Schäden geführt. Die Dünwaldhalle ist derzeit für Aktivitäten von Vereinen und den Schulsport gesperrt. Letzter findet derzeit auf dem Sportplatz statt. Für einige Vereine seien Ausweichobjekte gefunden worden, so Lehmann.

Das Dach der Sporthalle hatte bereits seit einiger Zeit Schäden aufgewiesen, die repariert werden sollten. Dafür hatte der Bund eine finanzielle Unterstützung von 94.500 Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Verfügung gestellt. Einen Eigenanteil von 10.500 Euro soll die Gemeinde tragen.

Nun ist der Schaden noch größer geworden. Umgehend soll deshalb das Dach zwischen Halle und angebauten Sozialtrakt abgedichtet werden, im Herbst sollen die Dachrinnen repariert werden. Eine Firma habe sich die Schäden am Donnerstag angesehen und wolle ein Angebot abgeben, hieß es.

Der Gemeinderat beschloss die freihändige Vergabe für die Dachsanierung aus den zur Verfügung stehenden Mitteln. Im Anschluss sollen weitere Bauarbeiten an dem Dach durchgeführt werden. Und im Inneren müssen die feuchten Wände getrocknet und erneuert werden. Für zwei ursprüngliche Ausschreibungen zum Trockenbau hätten sich jedoch noch keine Unternehmen gefunden, verweist Lehmann auf die gegenwärtige Situation in der Baubranche. Gespräche mit dem Ingenieurbüro deuten jedoch eine zeitnahe Lösung an.

Die Gemeinderäte vergaben in ihrer Sitzung in Zaunröden auch Bauleistungen für die Erneuerung eines 70 Meter langen Zauns am Friedhof Hüpstedt für rund 23.000 Euro. Zudem muss ein Winterdienstfahrzeug repariert werden.

Für die Sanierung des Spielplatzes „Schacht I“ wurde ein Lottomittelantrag vom Sozialministerium bewilligt, wie Lehmann sagte. Mit den bisherigen Spenden seien noch rund 600 Euro nötig, um die Anlage zu modernisieren.

