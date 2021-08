Mühlhausen. Unbekannte brechen in Lager ein.

Am Wochenende zerschnitten Unbekannte im Papiermühlenweg in Mühlhausen ein Gitter und gelangten so in den Bereich der Warenannahme eines Einkaufsmarktes.

Mit Getränken im Wert von ca. 1000 Euro verschwanden die Täter. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

