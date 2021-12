E-Scooter-Fahrer mit fast 3,5 Promille in Mühlhausen gestoppt

Mühlhausen. Auch ein Radfahrer wies am Wochenende einen erheblichen Alkoholwert auf.

Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:20 Uhr einen Fahrer eines E-Scooters in der August-Bebel-Straße in Mühlhausen. Der 33-Jährige stand dabei unter starker Einwirkung von Alkohol, ein Vortest ergab 3,47 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Sonntag früh erfolgte gegen 1:30 Uhr in der Windeberger Straße eine Verkehrskontrolle eines Radfahrers. Auch dieser stand mit 2,14 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Das Rad musste der Mann abstellen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

In Bad Langensalza stoppten die Beamten einen Autofahrer in der Tonnaer Straße, um ihn zu kontrollieren. Dieser stand unter Drogen, so dass auch hier eine Blutentnahme angeordnet wurde.

