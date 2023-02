E-Scooter im Unstrut-Hainich-Kreis: Die Zahl der Straftaten steigt

Unstrut-Hainich-Kreis. Im August 2019 hat die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis angefangen, alle Delikte im Zusammenhang mit E-Scootern zu erfassen. Das Hauptproblem ist eindeutig.

E-Scooter sind überall, auch im Unstrut-Hainich-Kreis. Seit August 2019 registriert die Polizei im Kreis alle Delikte, die in Zusammenhang mit E-Scootern stehen. Die Tendenz dabei ist deutlich: Die Anzahl an Straftaten steigt.

Zunächst war die Datenerhebung nur für einige Monate geplant. „Es gab eine steigende Zahl an Auffälligkeiten“, sagt Polizeihauptkommissar René Petzold. „Da haben wir gemerkt, dass die Thematik uns weiter beschäftigen wird.“ Das erste Jahr, das statistisch vollständig von der Polizei erfasst worden ist, war 2020. Damals kam es zu 28 Delikten in Zusammenhang mit E-Scootern. Zwei Jahre später waren es bereits 60. „Das sind allerdings nur die uns bekannten Fälle“, so der Hauptkommissar.

Die Versicherung ist das größte Problem

Trotzdem sieht Petzold keinen Zusammenhang zwischen der Zahl registrierter Delikte und der wachsenden Beliebtheit der elektrischen Tretroller. „Die Breite der Bevölkerung informiert sich über die Vorschriften. Trotzdem ist die Pflichtversicherung ein großes Problem.“ Ein E-Scooter muss versichert sein, doch das wissen viele nicht. Ob eine solche Versicherung vorhanden ist, lässt sich leicht erkennen, denn hinten am Fahrzeug muss eine Versicherungsplakette beziehungsweise ein Kennzeichen angebracht werden. Wer ohne Versicherungsschutz unterwegs ist, begeht eine Straftat. Mehr als die Hälfte aller registrierten Delikte im vergangenen Jahr stehen mit einer fehlenden Pflichtversicherung im Zusammenhang.

Beim Thema Alkohol am Lenker sieht es im Unstrut-Hainich-Kreis statistisch weniger auffällig aus. Acht der 60 Delikte im Jahr 2022 standen in Verbindung mit Alkohol. Bei Betäubungsmitteln registrierte die Polizei 21 Fälle und zu einem richtigen Unfall ist es im vergangenen Jahr ein Mal gekommen.

Kürzlich plädierte der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) dafür, dass die Regeln für E-Scooter angepasst werden, da sie in der Straßenverkehrsordnung weitgehend Fahrrädern gleichgestellt sind, sich die Promillegrenze aber an Autos orientiert. Polizeihauptkommissar René Petzold sieht ein großes Problem in dieser Forderung. „Man muss nur versuchen, das Ding freihändig zu fahren, dann merkt man ganz schnell, dass es nicht eigenstabil fährt“, sagt er. Und weiter: „Deswegen ist eine noch niedrigere Promillegrenze sinnvoll. Die Aufmerksamkeit ist zwar die gleiche wie beim Fahrradfahren, aber die Bauweise des E-Scooter an sich macht das Fahren schwieriger.“

Der Hauptkommissar geht davon aus, dass die elektrischen Gefährte in Zukunft auch im Unstrut-Hainich-Kreis ein größeres Thema werden, auch mit Hinblick auf die Verkehrswende. „Ich finde es grundsätzlich gut. Die Leute werden umdenken und die Anreize werden da sein. Auch die Energiekrise wird dem einen Schub geben“, sagt Petzold. Auch geht er davon aus, dass es vielleicht die Option geben wird, E-Scooter mieten zu können. „Allerdings muss auch die Infrastruktur entsprechend angepasst werden, wenn es noch mehr E-Scooter werden.“ Dieser Entwicklung müsse nur entsprechend Zeit und Raum gegeben werden.