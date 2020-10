Eckpunktepapier steht: Tariflohn für Hufeland-Beschäftigte kommt

Nach langem Verhandlungstag verkündeten Donnerstagabend, 18.36 Uhr, Landrat Harald Zanker (SPD) als Vertreter der Gesellschafter, Bernd Becker von der Gewerkschaft Verdi und Mitarbeiter des Hufeland-Klinikums am Standort Mühlhausen die Ergebnisse eines langen Ringens. Das Eckpunktepapier für die Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bis zum 1. Januar 2025 ist erarbeitet.

Seit 10 Uhr hatte man zusammengesessen. Es war eine Punktlandung. Denn schon Mitte Juli, am ersten Tag der Verhandlungen, hatte Zanker angekündigt: „Den 8. Oktober wollen wir als Abschluss der Tarifverhandlungen um jeden Preis halten.“ Alle rund 1100 Beschäftigten sollen bis spätestens Ende 2024 nach Tarif entlohnt werden. Die Anpassung erfolgt stufenweise und kostet das Klinikum nach Aussage von Zanker pro Jahr zwischen 2 und 10 Millionen Euro mehr.

Den Auszubildenden soll mit dem kommenden Jahr Azubi-Tarif für den öffentlichen Dienst gezahlt werden. Das bisherige Lohnniveau vieler Hufeland-Beschäftigter liegt deutlich unter Tarif. Manche Mitarbeiter bekommen fast nur Mindestlohn. Laut Verdi könnte die Steigerung für einzelne Beschäftigte am Ende bis zu 700 Euro im Monat betragen. Wie Becker sagte, beträfe dies die nicht-medizinischen Mitarbeiter wie Techniker oder den Hol- und Bringedienst.

Die Gewerkschaft will Ende Oktober in zwei Mitgliederversammlungen das Eckpunktepapier vorstellen. Fällt das Votum positiv aus, soll der Vertrag unterschrieben werden. Auch die Arbeitgeberseite wolle das Papier noch einmal durchsehen. Der Vertrag soll dann im November in einem, so Zanker, „würdigen Rahmen“ in Bad Langensalza unterschrieben werden.

Für die Geschäftsführung beginne nun eine Fleißarbeit, so Zanker, denn jeder einzelne Vertrag müsse angepasst werden. Für die Gewerkschaftsmitglieder geschehe dies automatisch, so Becker.