Edeka will großen Supermarkt im Unstrut-Hainich-Kreis bauen

Südeichsfeld. 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche, Backshop und Café sind geplant. Die Supermarktkette meint es ernst mit den Plänen in diesem Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis.

Die Supermarktkette Edeka will im Südeichsfeld einen großen Lebensmittelmarkt bauen. Geplant sind 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie ein Backshop mit Kaffeeausschank und ein großer Parkplatz am Ortsausgang von Lengenfeld unterm Stein Richtung Geismar.

Der Gemeinderat Südeichsfeld hat jetzt den Weg frei gemacht für die Aufstellung eines Bebauungsplans. Dass es der Edeka Handelsgesellschaft Hessenring als zukünftigem Bauherren ernst ist mit den Plänen, zeigt die Übernahme der Kosten für das Bauleitverfahren.

Schon seit längerem bemühte sich die Gemeinde um den Kauf etlicher Kleinstflächen aus einer Erbengemeinschaft. Ortschaftsbürgermeister Karl-Josef Hardegen (CDU) hatte sich dabei sehr engagiert. Das Grundstück soll nun als Ganzes an Edeka verkauft werden, sagte Bürgermeister Andreas Henning (parteilos): „Für die Region wäre der Markt ein absoluter Gewinn.“

Drei große Straßenbauprojekte in diesem Jahr

Der Gemeinderat hat außerdem drei große Straßenbaumaßnahmen an Baufirmen vergeben. In Lengenfeld unterm Stein soll die Schlossstraße saniert werden. Mit im Boot sind auch Abwasser- und Trinkwasserzweckverband, die Kanal und neue Leitungen verlegen. Kosten von 370.000 Euro für die Gemeinde sind kalkuliert. Baustart ist im Mai, die Fertigstellung für Frühjahr 2024 geplant.

In Wendehausen sollen Schanzenweg und Rosengasse grundhaft ausgebaut werden – eine Anschlussmaßnahme an den Katharinenstieg. Kosten: rund 660.000 Euro. Auch hier soll es im Mai losgehen. Bauzeit ist rund ein Jahr.

Für die Sanierung von Hagengasse und Bornberg in Heyerode ist ebenfalls rund ein Jahr Bauzeit eingeplant. Beginn ist im Juni. Die Kosten belaufen sich auf etwa 570.000 Euro. Auch hier werden Kanal und Leitungen neu verlegt. Die Wasserleitung stamme, laut Henning, aus dem Jahr 1913.

Insgesamt werden 2,95 Millionen Euro für die drei Maßnahmen investiert. Die Gemeinde trägt rund 1,58 Millionen Euro und bekommt eine hohe Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm sowie die Straßenausbaubeiträge vom Land erstattet.

Trotz Kostenschätzung aus dem Februar 2022, also vor dem Ukraine-Krieg, bekomme man finanziell bei den meisten Angeboten fast eine „Punktlandung“ hin, sagte Henning. Laut Verwaltung müssen in diesem Jahr noch rund 25.000 Euro für Kauf von Privatgrundstücken an den betroffenen Straßen ausgegeben werden.