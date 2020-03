Ehemaliger Bürgermeister von Bad Langensalza: „Kurorte müssen mehr aus dem Blickwinkel des Gastes schauen“

Bad Langensalza und Bad Tennstedt müssen sich wie alle Kurorte und Heilbäder für die Zukunft aufstellen. „Heute geht es auch darum, dass das Gesamtpaket stimmt“, sagt Bernhard Schönau, Präsident des Thüringer Heilbäderverbands, der seinen Sitz in Bad Langensalza hat. Heißt: Es zählen unter anderem auch das Aussehen der Stadt, gastronomische Vielfalt, eine gute Einzelhandelsstruktur, Kulturangebote sowie die Infrastruktur mit einem ausgebauten Bus- und Radwegenetz.

„Die Kurorte müssen mehr aus dem Blickwinkel des Gastes schauen“, verweist Schönau auf den Wandel, der sich vollziehen müsse. Denn viele Städte hätten Thermen, ein Haus des Gastes und medizinisch-therapeutische Einrichtungen. Das seien jedoch Dinge der 1990er-Jahre. „Jetzt muss man nach zukunftsträchtigen Konzepten suchen“, ist er überzeugt.

Derzeit analysiert ein Büro die Stärken und Schwächen der Heilbäder und Kurorte in Thüringen. Wie Schönau informiert, hatte das Wirtschaftsministerium die Studie angestoßen. Er vermutet, dass die Studie auch eine Art Rangliste offenbart. Denn es gebe Städte, die sich bewusst für die Kur entschieden und die Entwicklung im Gegensatz zu anderen Orten vorangetrieben haben. Mit dieser Analyse lasse sich feststellen, wo es sich lohne künftig Fördermittel zu investieren.

Bad Langensalza und Bad Tennstedt verteidigen ihr Kur-Prädikat

Schönau freut sich, dass er jetzt nach dem Ende seiner 24-jährigen Amtszeit als Bürgermeister in Bad Langensalza mehr Zeit für den Heilbäderverband hat. So war er 2019 wieder mit der Verbands-Geschäftsführerin Dorit Frank in Thüringen auf Sommertour und in den Heilbädern und Kurorten unterwegs. „Es ist schön zu erleben, dass es Kurorte mit Visionen gibt“, sagt er.

Der Heilbäderverband hatte den Städten geraten, bei ihren Kurortentwicklungskonzepten die Akteure vor Ort zu beteiligen. Denn die Planungsbüros, die solche Konzepte entwerfen, hätten ein Grundraster. „Die Kurorte brauchen kein Papier, das vor Theorien so strotzt“, sagt Schönau. Außerdem wüssten nur die Menschen vor Ort, was überhaupt umsetzbar sei.

Bad Langensalza und Bad Tennstedt mussten ihren Kurort-Status jetzt verteidigen. Die endgültige Entscheidung steht zwar noch aus, aber es gibt deutliche Signale aus dem Wirtschaftsministerium, dass die beiden Städte das Prädikat wieder erhalten. Bad Langensalza ist ein Schwefel-Sole-Heilbad, Bad Tennstedt ein Kurort mit Heilquellen-Kurbetrieb. Beide Kommunen haben jedoch nach dem Rundgang im Oktober 2019 Auflagen vom zuständigen Fachausschuss bekommen. Bad Langensalza etwa muss für mehr öffentliche Toiletten sorgen. Schönau kündigte an, dass der Heilbäderverband in Zukunft schärfer darauf drängen werde, dass die Auflagen alle erfüllt sind.

Zwischenergebnisse der Analyse werden im April erwartet

Der Heilbäderverband hatte ursprünglich beim Wirtschaftsministerium ein Projekt für die Entwicklung einer Marketingstrategie der Heilbäder und Kurorte eingereicht. Dieses schaltete dann die derzeitige Studie davor. Erste Zwischenergebnisse sollen im April vorliegen, Schönau ist darauf schon sehr gespannt. Denn vieles sei inzwischen überholt, nicht zuletzt die Thermen, die in die Jahre gekommen sind. Bad Langensalzas Therme wird daher zurzeit modernisiert.

Der Verband will die Heilbäder und Kurorte nach der Analyse auf dem weiteren Weg begleiten. Denn Schönau sieht sehr viel Potenzial. Gerade jetzt, wo wieder mehr Kuren von Krankenkassen genehmigt werden. In die Zukunftspläne der Kurorte müsste sich seiner Ansicht nach auch die Veränderung der Krankheiten widerspiegeln. Er hält sogar eine Kur-Achse durch Thüringen denkbar, bei der mehrere Kurorte kooperieren und eine neue Vision entwickeln. Auch im Gesundheitstourismus sieht er viele Möglichkeiten für die Kurorte. „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen.“