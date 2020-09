Oberdorla. Die Grundschule aus Oberdorla erhielt am Donnerstag als einzige Schule des Landkreises den Titel „bewegungsfreundliche Schule“.

Nach mehreren Bewerbungen hat es nun geklappt: Am Donnerstag wurde der Grundschule Vogtei in Oberdorla erstmals der Titel einer „bewegungsfreundlichen Schule“ verliehen. Schulleiterin Maren Kaui schickte zwei Sportlehrerinnen zur Auszeichnungsveranstaltung in Bad Frankenhausen.