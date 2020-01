Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfeld spielerisch erkundet

Nicht etwa die Deutschland- oder die Thüringenkarte, sondern die Region Eichsfeld in Form einer bunt und lustig bebilderten kleinen Landkarte erkannte Adrian Frank auf Anhieb. Der Junge aus Wendehausen und seine Mitschüler aus der Klasse 2 der Grundschule Katharinenberg in Diedorf verblüfften jetzt Ute Morgenthal und Gerold Wucherpfennig vom HVE Eichsfeld-Touristik gleich mehrfach, als sie ihnen ein paar Exemplare des Würfel- und Wissensspiel „Eine Runde auf Eichsfelds Grunde“ überbrachten.

Angelehnt an das bekannte Gesellschaftsspiel „Mensch ärgere Dich nicht“, soll das Eichsfeldspiel für die ganze Familie die beachtenswerte Urlaubsregion in der geografischen Mitte Deutschlands näher bringen. „Quasi spielerisch wird hiermit die Möglichkeit eröffnet, das Eichsfeld zu erkunden und besser kennenzulernen“, sagte Gerold Wucherpfennig als Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld (HVE).

Wie beliebt das Mitte Dezember in einer Auflage von insgesamt 1500 Exemplaren herausgegebene Eichsfeldspiel schon in sehr kurzer Zeit geworden ist, belegt dessen restloser Ausverkauf. Eine Dame war derart begeistert, dass sie gar vom „Wer wird Millionär des Eichsfeldes“ sprach. So soll es in sieben bis acht Wochen eine erweiterte Neuauflage geben, kündigte Wucherpfennig an. Dann wird es statt der bisher 55 sogar 100 Fragekarten geben. Und wer das Spiel bereits hat, kann das Kartenetui mit 45 neuen Fragen erwerben.

Damit die junge Generation mit interessanten und liebenswerten Orten ihrer Heimatregion von klein auf vertraut gemacht werden kann, werden alle Grund- und Gemeinschaftsschulen in den Eichsfeldorten des Unstrut-Hainich-Kreises mit dem anderenorts schon sehr beliebten Spiel kostenlos ausgestattet.

Hellauf begeistert ist auch Diedorfs Schulleiterin Andrea Motz von der Idee und dem Anliegen des unterhaltsamen Wissensspiels, das als Lehrmaterial den Heimat- und Sachkundeunterricht wunderbar ergänzen würde. Gleich nach der Übergabe des unverhofften Präsentes, durften die ersten Schüler eine Runde auf Eichsfelds Grunde spielen. Da war beispielsweise die Werra als einer der angrenzenden Eichsfelder Flüsse Adrian bestens bekannt, weil diese am Garten seines Opa vorbei fließen würde. Auch für Linus brauchte es nicht vieler Worte, um zu erklären, wo Lengenfeld/Stein mit der Draisinenstrecke liegt. „Da wohnt mein Cousin Noah.“ Einem Mädchen aus der Klasse wiederum ist Heiligenstadt bestens bekannt, weil dort ihre Patin wohne. Auch der Bärenpark in Worbis oder aber das Sportstadion in Leinefelde sind einigen der kleinen Fußballer bereits ein Begriff.

Um beispielsweise die Wissenslücke Seeburger See zu schließen und das Wilhelm-Busch-Museum in Ebergötzen sowie das Gut Herbigshagen im niedersächsischen Teil des Eichsfeldes kennenzulernen, plant die Grundschule Katharinenberg einen Ausflug dort hin. Dies ist dann auch ein willkommener Nebeneffekt des neuen Eichsfeldspiels, das in der Neuauflage um wissenswerte Dinge aus Wendehausen, Diedorf, Heyerode, Anrode, Beberstedt oder Hüpstedt erweitert werden soll.