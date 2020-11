Eigenrieder Linden behalten Schutzstatus

Die Linden auf dem Anger in Eigenrieden bleiben stehen. Das freut auch Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt.

Die Linden auf dem Anger in Eigenrieden sollen samt Schutzstatus erhalten bleiben. Das ergab eine Einwohnerbefragung am vergangenen Sonntag. „Das Ergebnis ist eindeutig gewesen“, sagt Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU). 141 Eigenrieder haben am Sonntag ihr Kreuzchen gesetzt, 128 davon stimmten für den Erhalt der Bäume, die außerdem weiter als Naturdenkmal ausgewiesen sein sollen. Die Wahlbeteiligung lag bei 34 Prozent.