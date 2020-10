Schwarze Zugmaschine, grauer Sattelanhänger – die beiden Laster, die zweimal pro Woche auf den Hof der Eigenrode Agrar KG fahren, sind unscheinbar. Es ist vor allem die Ladung, die derzeit für Kritik im Unstruttal sorgt. Die Lkw sollen künftig Gülle aus Nordrhein-Westfalen hierher transportieren und auf dem Rückweg Getreide als Tierfutter mitnehmen.

Beides geht mit einer speziell dafür konzipierten Sattelmulde. So sollen Leerfahrten ins etwa 310 Kilometer entfernte Rheine vermieden werden. Dort betreibt Landwirt Andreas Exeler eine Tierhaltung mit 1800 Muttersauen, Ferkelaufzucht und Maststall. Im vergangenen Jahr hatte er die zur Eigenrode Agar KG gehörenden Ackerbetriebe mit 3000 Hektar Land gekauft.

Nun sollen in Eigenrode, Horsmar und Kaisershagen sowie in Keula fünf Silos gebaut werden, in denen die Gärreste aus den Biogasanlagen des Betriebes, vor allem Gülle aus Schweinehaltung, gelagert werden – als Dünger für die Felder. Die Pläne verkündete Exeler bei einer Informationsveranstaltung Ende September. Man brauche den Humus für die schweren Böden im Unstruttal. Die Gülle sei eine Alternative zum Mineraldünger. Mit dem hier angebauten Getreide als Tierfutter könne der Nährstoffkreislauf geschlossen werden.

Öffentliche Kritik kam umgehend vom Kreisverband der Grünen sowie den Jusos im Unstrut-Hainich-Kreis. Sie verurteilen den Gülletransport ins Unstruttal und fordern eine Abkehr von der Massentierhaltung. Es gebe ein Ungleichgewicht der Landwirtschaft in Deutschland, räumt Exeler ein: Regionen mit viel Tierhaltung müssten deshalb mit Gebieten mit viel Ackerbau verknüpft werden. Seit Jahresbeginn transportieren die Laster feste Gärreste nach Nordthüringen. Jedes der geplanten Silos soll höchstens einmal täglich von einem Lkw angefahren werden. Die Dimension eines der Silos entspricht in etwa der Hälfte eines der jetzigen Getreidesilos in Eigenrode.