Ein Apfelbaum für Bad Langensalzas älteste Gästeführerin

Diese Frau ist eine Institution in Bad Langensalza: Rosemarie Herzog (3. von rechts) hat unzähligen Menschen die Geschichte und Geschichten der Stadt nahegebracht. Mit 70 Jahren ist sie die älteste Gästeführerin der Stadt. Zum Geburtstag im April schenkten ihr die Kolleginnen Renate Masch, Christina Wandelt, Kati Kaiser (von links) und Mary Fischer (rechts) sowie Antje Koeltz (2. von rechts) einen Apfelbaum – Sorte Freiherr von Berlepsch. Die Pflanzung in ihrem Heimatort Ufhoven auf dem Sülzenberg erfolgte am Samstag, dabei half der Erste ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt, Volker Pöhler (CDU).