Ein Baum für jedes neue Konto

Sparkassen-Mitarbeiter und Kunden halfen am Samstag beim Bäumepflanzen in der Mühlhäuser Hardt Waldarbeiter Niels Hornischer und die beiden Sparkassen-Azubis Lea Walther und Lynn Bartelt (von links) begannen in der Mühlhäuser Hardt am Samstag mit dem Pflanzen einer Elsbeere