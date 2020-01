Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein deutscher Vizemeister aus Nägelstedt

Mit viel Engagement gestalteten die fünfzehn Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Nägelstedt gemeinsam mit dem Kreisverband ihre dritte kreisoffene Rammlerschau in der Scheune des Schieferhofes. Im Rahmen dieser Veranstaltung war auch ein Häsinnenverkauf integriert. 36 Aussteller aus den Kreisen Sömmerda, Nordhausen sowie aus dem Unstrut-Hainich-Kreis stellten am Wochenende insgesamt 178 Kaninchen in 34 verschiedenen Rassen aus. An beiden Ausstellungstagen war das Besucherinteresse sehr groß.

Ralf Lange mit seiner Züchtung „blaugraue Rexe“ als bestes Tier dieser Ausstellung mit 97,5 Punkten. Foto: Klaus Dreischerf

Wie der Vereinsvorsitzende Heiko Löhning und Ausstellungsleiter Mario Wolf berichten konnten, war die Qualität der ausgestellten Tiere als gut bis sehr gut einzuschätzen. Als bestes Tier der Schau wurde ein Kaninchen von Züchter Ralf Lange aus Nägelstedt, ein „blaugraue Rexe“, ausgezeichnet. Die Preisrichter bewerteten es mit 97,5 von 100 Punkten. Die beste Zuchtgruppe konnte Züchterin Janine Hoffmann aus Neunheilingen präsentieren, die für die vier besten Rammler die Punktzahl von 388,0 erzielte. Zudem bekam sie als Anerkennung für diese Züchterleistung den Landesverbandsehrenpreis.

Des weiteren vertrat Dustin Hohlstamm aus Herbsleben den Nägelstedter Kleintierzuchtverein bundesweit unlängst bei den Deutschen Meisterschaften im Dezember 2019 in Karlsruhe. Mit seiner Züchtung, einem Kaninchen „Deilenaar“, erzielte er bei dieser Großveranstaltung 96,5 Punkte und den Titel eines Deutschen Vizemeisters, was für die gute bis sehr gute Arbeit in diesem Verein eine klare Sprache spricht.

Im Rahmen dieser Rammlerschau wurden aber auch 54 Tiere der Sparte Geflügel hier präsentiert. Hier wurde das Zuchttier von Robert Sautscheck aus Henningsleben, ein Huhn der Rasse „Sussex“, braun porzellanfarbig, mit dem Kreisverbandsehrenpreis ausgezeichnet.

Der Dank des Vereins geht an alle Sponsoren, an den Nägelstedter Dorfkulturverein, der die Räumlichkeiten für diese Ausstellung zur Verfügung stellte und nicht zuletzt an den Ortsteilbürgermeister Torsten Wronowski (parteilos), der im Rahmen der Eröffnung lobende Worte für die Vereinsarbeit der Kleintierzüchter fand.