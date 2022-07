Ein Dorf steht in Flammen: Großbrand in Bothenheilingen

Bothenheilingen. Der Ortskern von Bothenheilingen brannte am Montag lichterloh. Die Löschwasserversorgung brach zwischenzeitlich zusammen. Das ist passiert.

Der Ortskern von Bothenheilingen stand am Montag in Vollbrand. Ein Vierseitenhof mit Tischlerei, Werkstatt, Wohnhaus und mehreren Mietwohnungen ging in der Blumenstraße gegen Mittag in Flammen auf und brannte komplett nieder.

Nur kurze Zeit später fing etwa 300 Meter weiter am Anger eine Scheune Feuer und brannte ebenfalls aus – ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte dort allerdings verhindern. Die Explosion einer dort gelagerten Gasflasche löste eine solche Druckwelle aus, dass die Einsatzkräfte über mehrere Meter zurückgeschleudert wurden.

Ob und wie die beiden Brände zusammenhängen, muss jetzt die Kriminalpolizei klären. Auch die Ursache für die Feuer sei bisher noch völlig unklar, sagte Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Im Laufe des Montagnachmittags gingen Gerüchte im Dorf herum, die von mehreren Explosionen bis hin zu Brandstiftung reichten.

Entsetzen bei den Betroffenen und Anwohnern

In den Gesichtern der Bothenheilinger war vor allem Entsetzen zu sehen. „Es ist eine Katastrophe, sein eigenes Dorf abbrennen zu sehen“, sagte Bürgermeister André Hettenhausen (Zukunft Landgemeinde). Um nicht tatenlos zusehen zu müssen, machten sich viele Einwohner daran, die zahlreichen Einsatzkräfte mit Getränken, belegten Broten, Obst und Gemüse zu versorgen.

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis, aus dem Kyffhäuserkreis, aus dem Eichsfeld, aus Gotha und Erfurt bekämpften die Flammen. Alarmiert wurden laut Kreisbrandinspektor Florian Krieg alle Feuerwehren im Umkreis, die eine Drehleiter und Löschfahrzeuge mit großen Tanks zur Verfügung stellen konnten. Das alles reichte allerdings zwischenzeitlich nicht aus. Gegen Nachmittag brach die Wasserversorgung durch das öffentliche Netz zusammen – die Löscharbeiten mussten kurzzeitig eingestellt werden.

Mit einem Pendelverkehr der Feuerwehr-Tanker, durch private Pools und Teiche sowie die Hilfe von mehreren Landwirtschaftsbetrieben und Unternehmen aus der Region konnte die Wasserversorgung schließlich wieder hergestellt werden.

Brandverletzte seien bisher noch nicht gefunden worden, sagte Fränze Töpfer. Allerdings hatten mehrere Einsatzkräfte durch die Hitze mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Alles Schlechte kommt zusammen

„Wir haben es hier mit einem Großeinsatz zu tun, bei dem alle Rahmenbedingungen schlecht waren“, sagte Landrat Harald Zanker (SPD), der am Montag ebenfalls vor Ort war. Ein Vollbrand im Ortskern während den Ferien und unter der Woche vormittags bedeute weniger Einsatzkräfte. Zudem sei das Löschwasser „für einen solchen Fall“ nicht ausreichend gewesen. Dazu kam die Hitze.

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Florian Krieg. Über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Hinzu kamen Kräfte des Katastrophenschutzes, der Polizei und des Technischen Hilfswerks.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits am Montag Anwohner und mögliche Zeugen befragt. Weil das Feuer am Montagabend zwar unter Kontrolle, aber noch lange nicht gelöscht war, stellten sich Feuerwehr und Rettungsdienst auf eine lange Nacht ein.