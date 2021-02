Ein Februar der Superlative

In diesem Monat Februar wurden wir reich beschenkt:

Zuerst schneite es so stark, wie ich es in unseren Gefilden nie für möglich gehalten hätte. Eine dicke Schneedecke zierte die Straßen und Gehwege und es wurde vielerorts kräftig geschippt und geräumt.

Ganz Thüringen verwandelte sich einige Tage lang in ein Winter-Wonderland und viele Liebhaber des Wintersports konnten ihrem Hobby nachgehen – ohne dafür weite Anreisen auf sich nehmen zu müssen.

In der vergangenen Woche lachte dann die Sonne am blauen Himmel; die Temperaturen kletterten rasch, sodass der Schnee weichen musste. So konnten bereits in der vergangenen Woche die ersten Frühlingsboten gesichtet werden – Schneeglöckchen und Krokusse streckten ihre Köpfe keck aus dem Restschnee.

Auch die Vögel wurden nach und nach aktiver, flogen wieder umher und erfreuten uns mit ihrem Gezwitscher.

So verwundert es nicht, dass es auch uns Menschen noch mehr nach draußen zieht, unsere Laune sich bessert und auch wir langsam erwachen.

Aufatmen.

Durchatmen.

Die Sonne auf dem Gesicht spüren und im Moment verweilen.

Viele haben in dem vergangenen Jahr erlebt, dass die Natur uns erden kann, denn in ihr können wir Menschen erfahren, dass wir in sie eingebettet sind.

Hier kann es uns gelingen, den Kopf frei zu bekommen und dem Pandemie-Alltag für einige Zeit zu entfliehen.

Als Krone der Schöpfung Gottes kommt dem Menschen ein besonderer Auftrag zu: Er soll die Schöpfung bewahren und erhalten.

Und auch angesichts der derzeit präsenteren Katastrophe „Covid-19“ mit all seinen Mutationen dürfen wir die massive Bedrohung unserer Lebenswelt nicht aus dem Blick verlieren, denn letztendlich wird sie uns einholen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Vielleicht gelingt uns in diesem Frühling eines besser denn je: der Natur wieder mit offenen Ohren, offenen Augen und einem offenen Herzen zu begegnen, damit wir Gottes Schöpfung wieder mehr den großen Respekt zollen, den sie verdient hat, und in ihr die Größe Gottes erahnen können.