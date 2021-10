Ein gutes Apfeljahr im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Warum die Tradition der Lohnmosterei auch für junge Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis interessant ist.

„Wenn ich meine eigenen Äpfel bringe, will ich auch meinen eigenen Saft haben, ist doch klar“, sagt Jochen Rechenbach. Rund 5000 bis 10.000 Liter im Jahr presst der 80-Jährige in seiner selbstgebauten Anlage in Ammern – und das seit sieben Jahren. Wer Obst sammelt, kann es in Lohnmostereien entsaften lassen. Im Kreis gibt es mehrere Anbieter.

Rechenbach betreibt seit sieben Jahren seine Apfel-Manufaktur. Bei ihm wird das Obst gereinigt, geschreddert, gepresst und schließlich in großen Tonnen für den Klärungsprozess gelagert. Anschließend wird der Saft pasteurisiert und in Tüten abgefüllt. Mindestens 50 Kilogramm Äpfel sollten die Kunden mitbringen, darauf sei seine Maschine ausgelegt. Ein Euro kostet der Liter. „Man wird kein Millionär dadurch, aber es macht mir Spaß.“

Begonnen hat Rechenbach mit dem Saftpressen, als er in Rente gegangen ist. Er sei noch fit gewesen und habe gewusst, dass Nachfrage da war. „Die Arbeit ist nicht schwer, aber intensiv“, sagt Rechenbach. Drei Monate dauert die Saison, von September bis November. Dann steht er jeden Tag um 6 Uhr auf, bereitet den Saft zu und organisiert die Abholungen. Über fehlende Kunden könne er sich nicht beklagen. Im Gegenteil: Es werden immer mehr. „Ich habe selten so viel Zuspruch erfahren wie jetzt“, sagt er. Trotzdem weiß er noch nicht, ob er 2022 weitermachen wird. Aktuell sucht er einen Abnehmer für die Maschine und hofft, dass die Saft-Herstellung weitergeht. „Das macht doch Landleben aus, dass wir uns gegenseitig unterstützen“, sagt er.

Junge Familien sind neue Zielgruppe der Mostereien

Auch in der Landfactur in Kirchheilingen kommen immer wieder neue Kunden. Zufriedenheit und der persönliche Aspekt spielten laut Geschäftsführerin Christel Duft eine große Rolle. „Bei uns gibt es auch einen Kaffee und man kann sich unterhalten“, sagt sie. „Ich sehe eine Tendenz, dass das Interesse bei Jungen wieder zunimmt“, sagt Duft. Sogar Kindergärten und Schulen kommen mit Obst in die Lohnmosterei und lernen, wie Saft hergestellt wird. In der Landfactur kann nicht nur Apfelsaft, sondern auch Mischsaft gepresst werden, zum Beispiel aus Roter Beete, Birnen, Karotten, Quitten. „Die Säfte sind ohne Zusätze, jeder kann bestimmen, was reinkommt und weiß auch, woher die Zutaten stammen“, sagt Duft.

„Nach zwei schlechten Jahren haben wir jetzt ein gutes Apfeljahr“, sagt Fabian Steinbrück Geschäftsführer von Fahner Frucht in Gierstädt, der viele Kunden aus dem Unstrut-Hainich-Kreis hat. Im Gegensatz zur Landfactur und zu Rechenbachs Apfel-Manufaktur nehmen die Kunden hier nicht den Saft der eigenen Früchte mit nach Hause.

Je nach Menge der Äpfel können Flaschen zum Herstellerpreis erworben werden. „Das lohnt sich definitiv, denn der Apfel aus dem eigenen Garten kostet ja nichts“, sagt Steinbrück. Auch für das regionale Unternehmen ist es ein Gewinn: Gut ein Drittel der Äpfel für die Saftherstellung stammt von Lohnmostkunden. Bei Fahner Frucht seien die Kundenzahlen laut Steinbrück in den letzten Jahren gesunken. „Bisher hatten wir eher ältere Kunden, die sich die Zeit genommen haben, Obst zu sammeln“, sagt er. Die neue Zielgruppe seien bewusste, nachhaltig lebende Familien.