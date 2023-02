Ein Maskottchen für Mühlhausen

Dieser Kakadu fühlt sich in Mühlhausen wohl.

Mühlhausens Lieblingskakadu soll einen Namen bekommen. Haben Sie eine Idee?

Heimlicher Liebling einiger Mühlhäuser ist er schon, das Zeug zum neuen Maskottchen der ehemaligen Reichsstadt bringt er mit. Ein stattlicher Rosakakadu flattert seit einigen Wochen munter durch die Kreisstadt und ist in aller Munde. Wem er gehört, bleibt wohl vorerst ein Geheimnis.

Die Sorge, dass dem Vogel die kalten Mühlhäuser Nächte zu schaffen machen könnten, scheint unbegründet. Er hat den Bereich An der Burg als sein neues Territorium auserkoren und scheint dort wirklich zufrieden. Einfangen lassen will er sich nicht.

Sollte der Kakadu bleiben, sollte er meiner Meinung nach einen Namen bekommen. Die Namensfindung gestaltet sich allerdings schwierig. Denn bei den Rosakakadus sind Männchen und Weibchen relativ schwer zu unterscheiden. Sie ähneln sich sowohl in der Farbe als auch bei der Größe. Experten sagen, dass sich der Geschlechtsunterschied nur an den Augenringen erkennen lässt. Männchen haben eine dunkelbraune Iris, die der Weibchen geht eher in die hellbraune bis rötliche Richtung.

In der Redaktion haben wir bereits Namensfavoriten: Rosalie oder Rosario. Haben Sie eine bessere oder geschlechtsneutrale Idee? Schreiben Sie uns eine E-Mail an unstrut-hainich@funkemedien.de.