Ein musikalisches Ticket ins Glück in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Folk-Gruppe „Ticket to Happiness“ spielt am Freitag im Bad Langensalzaer Arboretum.

Happy Folk – so bezeichnet die Musikgruppe „Ticket to Happiness“ selbst den Musikstil und die Motivation ihres musikalischen Schaffens: energiegeladener, moderner Folk-Pop mit dem Anspruch, die Zuhörer und sich selbst in einen emotionalen Zustand der Freude, Feier- und Tanzlaune zu versetzen.

Ihr Programm „Irish Folk and more“ spielen die sechs Musiker am Freitag, den 13. August, ab 19 Uhr im Arboretum in Bad Langensalza im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sommerlaune. Wie es in einer Mitteilung heißt, nehmen sie ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise – mal mit Elementen irischer oder amerikanischer Folkmusik, mal im Gefühl südeuropäischer Straßenmusik.

2018 wurde die Band beim Deutschen Rock und Pop Preis gleich achtmal ausgezeichnet. Darunter waren fünf erste Preise in den Kategorien beste Folkrockband, bester Folkrocksong, bestes Folkrockalbum, bester Folkrocksänger und bester Countrysänger. Drei zweite Preise bekam das Debut-Album „All Aboard“.

Das Konzert findet am Freitag, 13. August, um 19 Uhr im Arboretum statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Bei schlechtem Wetterweichen die Musiker in die Konzertkirche oder das Kultur- und Kongresszentrum aus. Kartenvorverkauf unter der Nummer 03603 / 834424.