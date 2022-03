Friedenskaffee der Katholischen Arbeitnehmerbewegung in Windeberg.

Ein Nachmittag für den Frieden in Windeberg

Windeberg. Die Mutter-Vater-Kind-Einrichtung in Windeberg hilft Opfern des Krieges.

Mit einem sogenannten Friedenskaffee setzte die Mutter-Vater-Kind-Einrichtung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung am Sonntag in Windeberg ein Zeichen gegen den Krieg und für die Menschlichkeit. Muttis, Vatis und Mitarbeiter des Angerhofes luden Bewohner des Ortes und Freunde zu einem Nachmittag ein. Neben Kaffee und Kuchen gab es einen kleinen Ostermarkt mit Dekorationen, die auch Marleen Weber (rechts) anbot. Angelika Schaffer (links) und Ines Schumann unterstützten die Aktion. Der Erlös von 620 Euro kommt Kriegsopfern in der Ukraine zugute.