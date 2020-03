Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein paar Gramm Kupfer aus Mamas Mixer

Gerade hat der Werkunterricht an der Thepra-Grundschule in Seebach begonnen. Minuten später haben Lehrer Kay Schlothauer und Hans-Joachim Baum die Elektrogeräte an die Kinder verteilt. Mit Schraubenzieher und Zange versuchen sich nun Valerie und Maximilian an dem kaputten Mixer, den die Achtjährige von daheim mitgebracht hat. Doch der Schraubenzieher findet keinen geeigneten Angriffspunkt, jedenfalls keine Schraube. Hans-Joachim Baum, der das Projekt als ehrenamtlicher Energieberater des Umweltzentrums betreut, bleibt nur der Winkelschleifer. Danach können die Kinder das Gerät in seine Einzelteile zerlegen.

Es ist genau das Problem, für das dieses Projekt senisbilisiert. Viele Teile heutiger Elektrogeräte sind geklebt oder gepresst. Eine Reparatur ist oft weder möglich noch vorgesehen. Die Schüler der dritten und der vierten Klassen zerlegen die Geräte. Neben dem Umgang mit dem Werkzeug lernen sie dabei, was sich in den Geräten befindet, so wie Zahnräder, Getriebe und Motoren und aus welchen Materialien sie bestehen.

Maximilian (10) weiß: „Getrennt lassen sich daraus neue Sachen machen.“ Hans-Joachim Baum erklärt, dass nur ein Bruchteil der Rohstoffe aus Elektronikgeräten wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt wird. Seine Nachfrage bei Händlern ergab, dass alte Kleingeräte selten zurückgegeben werden. Stattdessen landet vieles im Restmüll, wo es nicht recycelt werde.

Die gesammelten Rohstoffe aus dem Werkunterricht sollen später auf einem Wertstoffhof abgegeben werden. „Die Kupferpreise steigen“, meint Schlothauer scherzhaft, „wir warten noch etwas.“ So werden Plastik, Stahl und Kupfer in Kästen gesammelt. Elektronische Bauteile werden separat aufbewahrt.

Vorerst ist das Projekt auf ein halbes Jahr angelegt. Einiges an Werkzeug wird noch benötigt und gerne könnten auch kleine Elektrogeräte abgegeben werden.