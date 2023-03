Ein rollender Seniorentreff für den Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Mühlhäuser Unternehmer stellt dem Behinderten- und Seniorenbeirat des Kreises seine Idee vor und erhält Unterstützung.

Ein mobiler Treffpunkt, der zu Senioren insbesondere in den Dörfern kommt – das ist die Idee von Bruno Beier. Er betreibt in Mühlhausen einen sozialen Dienstleistungsservice und ist im Vorstand der städtischen Senioren- und Behindertenvertretung. Nun stellte er das Projekt dem Behinderten- und Seniorenbeirat des Kreises vor. Der will für die Idee werben. Dennoch steht das Projekt ganz am Anfang.

Senioren sind oft einsam – die Einschränkungen der Corona-Zeit hätten das noch verschärft, sagte Beier. Und in etlichen Dörfern gebe es keine festen Treffpunkte für Ältere. Als er 2022 einen Transporter mit großen Anhänger entdeckte, der zum Verkauf stand, erwarb er das Gespann. Es sei ihm wie gemacht erschienen für einen mobilen Seniorentreff, sagte Beier.

In dem zehn Meter langen und gut 2,40 Meter breiten Hänger wurden früher Luxuskarossen transportiert. Mit einigen Umbauten und der richtigen Ausstattung könnte er ein rollender Seniorentreff sein, in dem auch Beratung, Bildungsangebote oder kleine Veranstaltungen möglich wären, unabhängig von Wind und Wetter. Dank der Rampe wäre er barrierefrei zugänglich. Eingebaut werden müsste ein rutschfester Boden, Elektro- und Klimaanlage, auch Ausstattung wie Stühle oder Computer wären sinnvoll. Dafür werbe er gerade um Fördermittel.

Für Umbau und Betrieb sind Zuschüsse nötig

Für den Umbau erhoffe er sich einen Zuschuss aus dem Leader-Programm. Unklar sei, woher Geld für die Betriebskosten kommen könnte. Dabei gehe es um bis zu 40.000 Euro pro Jahr. Bisher habe er nur Absagen bekommen. Die Mitglieder des Beirats nannten mögliche Zuschussgeber, an die er sich nun wenden will. Das Mobil soll in Trägerschaft des Landesverbands der Menschen mit Behinderung unterwegs sein, sagte Beier. Die Fahrten in die Dörfer, müssten jedoch Ehrenamtliche absichern.

Die Mitglieder des Kreisbeirats zeigten sich interessiert. Dennoch seien noch viele Fragen zu klären. Insbesondere sei unklar, wie groß der Bedarf für solch einen mobilen Treff sei, weil es in vielen Dörfern eben doch feste Angebote für Senioren gebe, sagte Bärbel Stoll. Noch fehle zudem ein Basiskonzept, das dann mit Ideen für den Einsatz des Mobils ergänzt werden kann – an denen es nicht mangelt, wie die Diskussion zeigte.

Der Beirat will Bruno Beier nun unterstützen, werben und den Bedarf sondieren. Dafür soll ein Schreiben an alle Gemeinden gerichtet und die Rückmeldungen abgewartet werden.