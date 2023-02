In Mühlhausen befindet sich ein Schlüssel auf Abwegen

Ein flüchtiger Haustürschlüssel enthüllt in Mühlhausen ein ganz anderes Problem. Ein fundamentales.

Ein Loch in der Jackentasche: Das kann ziemlich nervig sein. Viel schlimmer wird es, wenn das Loch so groß ist, dass der Schlüsselbund den Weg auf den Mühlhäuser Bürgersteig findet. Glücklicherweise war das Geklimper doch laut genug, sodass ich das Abenteuer meiner Schlüssel beenden konnte, bevor es richtig angefangen hat.

Zum Glück gibt es Mama, die alle Fähigkeiten der Handarbeit besitzt. Aber jedes Mal, wenn ein Knopf abfällt, Ziehfäden am Pullover entstehen oder eine neue Gardine umgenäht werden muss, geht in meinem Kopf die gleiche Diskussion los. Warum werden Fächer wie Handarbeit in der Schule nicht mehr unterrichtet? Es gibt doch kaum etwas sinnvolleres, als in der Lage zu sein, mit Nadel, Faden und einer Nähmaschine umgehen zu können. Und was mache ich vor allem, wenn Mama irgendwann mal nicht mehr da ist?

Natürlich bekomme ich es noch hin, einen Knopf anzunähen, oder wie anfangs beschrieben die Löcher in meinen Jackentaschen wieder zu schließen. Allerdings ist das Ergebnis am Ende eher praktisch als schön und so gibt es bei Mama-Besuch immer irgendetwas zu tun.