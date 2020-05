Pfingsten, Flurweihe und Maienfest haben Tradition in Kammerforst. In diesem Jahr fallen sie aus oder werden, wie die Flurweihe, in kleinerem Rahmen gefeiert. Von links: Die aktuellen Platzmeister Arne Herkelmann und Toni Kollascheck tauschen mit Leonhard Stephan, dem ältesten noch lebenden Platzmeister, und Bürgermeister Christian Konkel Erinnerungen aus.