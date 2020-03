Ein unabdingbarer Schritt

Helmut Peterseim aus Heyerode war lange Jahre Mitglied der CDU. Nun ist er ausgetreten. Den Schritt begründet er mit der Politik im Kreis und im Land.

„Seit geraumer Zeit versuche ich, auf die CDU-Leitung in Land und Kreis einzuwirken, das Profil der CDU Deutschland auch in Thüringen zu vertreten, persönliche Interessen und Vorzüge hinten anzustellen. Das ist mir leider nicht mal im Ansatz gelungen.“

Ein, wie er sagt, „klar definiertes Programm, ein konsequentes Handeln“ sei nicht mehr erkennbar, was sich seiner Meinung nach auch im Wahlergebnis spiegelt. Die Landes- und Kreis-CDU hätten verlernt, klare Ziele zu verfolgen.

„Allen Wünschen und Forderungen der Linken wollte man gerecht werden, um die persönlichen Positionen zu behalten. Somit hat sich diese Partei selbst aus dem Rennen genommen Die Ideologie der Linken ist absolut nicht meine, ich habe aber große Achtung, mit welcher Konsequenz die Partei ihre Ziele verfolgt, Kampfgeist zeigt“, so Peterseim gegenüber unserer Zeitung.

Das habe der Wähler in der Vergangenheit erkannt, was das letzte Wahlergebnis zeigt. „Hier sollte sich die CDU der geschichtlichen Verantwortung besinnen und derer Rechnung tragen“, so Peterseim.

Das verloren gegangene Vertrauen und Wählerstimmen zurückzugewinnen sei sehr schwer, „ein langer, harter Weg, der Idealismus und nicht Egoismus auf Posten verlangt“. Peterseim weiter: „Gern wäre ich weiter Mitglied in der Bundes-CDU geblieben, aber nicht in dieser Landes- und Kreis-CDU.“

Der Heyeröder spricht von einem „sehr bedauernswerten, schmerzlicher, aber unabdingbaren Schritt“. Er hoffe, „dass die CDU Thüringen schnell sich ihrer Aufgabe bewusst wird, um – wie im Bund – wieder Heimat für die konservative Mitte der Menschen zu werden“.