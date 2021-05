Ein Waldfriedhof für Mühlhausen

Am Rande einer Trift zwischen Oberdorla und Heyerode soll ebenfalls ein Ruhewald entstehen.

Mühlhausen. Der Bereich Holzecke am Mühlhäuser Stadtwald soll Ruhestätte werden.

Die Tagesordnung der kommenden Sitzung des Mühlhäuser Stadtrates am Mittwoch verspricht ein abendfüllendes Programm. Unter anderem steht der Beschluss zu einem Waldfriedhof zur Diskussion. Der Antrag der Fraktion von Bürgerliste und FDP sieht die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans an der Holzecke am Stadtwald in Pfafferode vor.

Bereits vor eineinhalb Jahren war der Waldfriedhof Thema, als der Stadtrat die Verwaltung damit beauftragte, Machbarkeit und mögliche Standorte zu prüfen. Zunächst waren dafür Teile des Neuen Friedhofs, der Alte Friedhof, Teile des Rieseningers oder des Stadtwalds im Gespräch.

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt präferiere man nun eine etwa 4,8 Hektar große Fläche an der Holzecke am Stadtwald, heißt es in der Beschlussvorlage.

„Sollte dieser Beschluss gefasst werden, setzen wir ihn auch um“, sagt Mühlhausens Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos). Die Kreisstadt verfüge bereits über eine vielfältige Bestattungskultur, die auch noch erweitert werden könne. Auf dem Neuen Friedhof gebe es bereits Baumgräber, die aber nicht mit einem explizit ausgewiesenen Friedwald vergleichbar seien.

Sperrvermerk für Sozialgebäudesoll aufgehoben werden

Natürlich brauche die Entwicklung eines solchen Ortes Zeit, sagt Sill. „Es geht hier immerhin um einen Friedhof, der einige Genehmigungsverfahren durchlaufen muss.“

Auch über das Areal am Schwanenteich soll am Mittwochabend abgestimmt werden, dass in den kommenden Jahren für etwa acht Millionen Euro zu einem touristischen Erholungsgebiet entwickelt werden soll (wir berichteten).

Das Großprojekt ist unter den Stadträten nicht unumstritten. Bei dem Beschluss des diesjährigen Haushalts erhielt es zunächst einen Sperrvermerk, weil sich die Räte nicht ausreichend informiert fühlten. Der Vermerk soll am Mittwoch aufgehoben werden.

Ebenfalls aufgehoben werden soll der Sperrvermerk für die Sanierung des Sozialgebäudes des Mühlhäuser Bauhofs. Das sei mittlerweile in die Jahre gekommen und soll für etwa 330.000 Euro saniert werden. „Mittlerweile haben sich einige Stadträte vom schlechten Zustand des Gebäudes überzeugen können“, so Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Sollte der Vermerk in der kommenden Sitzung nicht aufgehoben werden, könne eine Sanierung in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, sagt Bürgermeisterin Beate Sill.

Auf der Tagesordnung steht außerdem der Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 220.000 Euro, die für das Dach der Kirche in Windeberg vorgesehen ist. Das ist einsturzgefährdet und muss dringend saniert werden, sagt Johannes Bruns. Die Maßnahme sei über die Städtebauförderung mit bis zu 80 Prozent förderfähig – Mittel beantragen kann in diesem Zusammenhang nur die Kommune, die auch den Eigenanteil der Baumaßnahme trägt.

„Es ist ein wichtiges Signal, weiter in den ländlichen Raum zu investieren. Verfällt die Kirche, verfällt das ganze Dorf“, sagt Bruns.

Die Sitzung findet am Mittwoch, 5. Mai, 17 Uhr in Kulturstätte Schwanenteich statt und wird im Internet übertragen.