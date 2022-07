Der Erfurter Fassadengestalter Kai Siegel (rechts) war an der Gemeinschaftsschule in Heyerode zu Gast. Mit ihm und Kunsterzieherin Izabela Bick-Baginski erarbeiteten Schüler der 8. und 9. Klassen im Projekt "Colour Street" ein Fassadenbild – von der Idee bis zur Umsetzung.

Ein Wandbild als Unterrichtsprojekt in Heyerode

Heyerode. Schüler der Südeichsfeld-Gemeinschaftsschule schaffen Graffiti von der Idee bis zur Umsetzung.

Der Erfurter Fassadengestalter Kai Siegel war kürzlich an der Gemeinschaftsschule Südeichsfeld in Heyerode zu Gast. Gemeinsam mit Kunsterzieherin Izabela Bick-Baginski arbeiteten Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen am Projekt „Colour Street“ mit dem Ziel, die Frontfassade des Schulgebäudes der Sekundarstufe mit einem Wandbild zu versehen.

Intention der Lehrerin war es, dass die Schüler direkten Kontakt zum Künstler bekommen und dass das Vorhaben ein offenes Projekt ist, bei dem von der Konzeptphase und Entwurfsbesprechung bis zum fertigen Wandbild der Entstehungsprozess von den jungen Leuten selbst kreativ beeinflusst wird. Die Schüler sollten verstehen, dass Kunstunterricht bedeutet, eigene Ideen zu haben, diese zu entwickeln und nicht vorgefertigte Aufgaben zu bearbeiten. „Kunst benötigt Gedanken, Ideen und Wissen“, sagt Bick-Baginski und sah die Konzeptphase als schwierigste und wichtigste des Projektes.

Positive Botschaft soll dargestellt werden

Kai Siegel animierte die Schüler, die Chance zu nutzen, sich in den Prozess kreativ einzubringen. Dass eine positive Botschaft dargestellt werden sollte, kristallisierte sich bei der Diskussion schnell heraus. Bezug wurde im Entwurf genommen auf schulbegleitende Elemente, Wissen, Farben und Goethe. Er wurde von Schülern und Künstler gemeinsam in Mischtechnik umgesetzt, ist aber noch nicht fertig. Das Projekt könnte zudem aufgrund der großen Fläche im Herbst weitergehen.

Gefördert wurde das Projekt von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen unter Leitung der für Nordthüringen verantwortlichen Kulturagentin Franziska Most.