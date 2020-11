Ein Weihnachtsdieb in Volkenroda

Ab dem 1. Dezember treibt ein Weihnachtsdieb jeden Tag sein Unwesen im Kloster Volkenroda – oder besser in Überallhausen: Ein kleines Städtchen mit 24 Häusern, die auf einem Tisch in der Klosterpforte aufgebaut ist. Bis Heilig Abend wird von dort jeden Tag eine Episode zum Weihnachtsdieb im Internet veröffentlicht, die Familien zum Vorlesen und Mitraten animieren soll.

Die Idee zu dem digitalen Adventskalender samt der Dieb-Geschichte hatte Elke Möller. Sie ist Gemeindepädagogin und Krippenbaumeisterin im Kloster und hatte ursprünglich eine ganze Weihnachtsausstellung rund um den Adventskalender im Sinn, die nun aber coronabedingt ausfallen muss.

Die 24 Häuschen, in denen jeden Tag eine der kleinen Geschichten spielen wird, hat Möller für die Weihnachtsaktion aufbereitet: Sie bekamen einen neuen Anstrich, jeweils eine Nummer und sogar Beleuchtung. Zuvor lagerten sie jahrzehntelang auf dem Dachboden, erzählt die Krippenbauerin.

Die Figuren der Bewohner von Überallhausen stammen aus der Feder eines Kölner Zeichners, der sie extra für den Kalender anfertigte. Allein vom Weihnachtsdieb, Herrn A., gibt es mehr als zehn Varianten – immer stilecht mit Maske.

„Hinter dem Nachnamen versteckt sich ein bestimmter Begriff. Wer genau aufpasst, kann ihn aufspüren“, verrät Elke Möller.

Die Geschichten hinter jedem Türchen sind in sich abgeschlossen. Sie spielen bei Familien, im Theater oder in der Kirche und immer sorgt der Dieb für Ärger. In jeder Episode verstecken sich Hinweise, wer den Überallhausenern die Weihnachtsstimmung vermiesen möchte. Die endgültige Auflösung aber gibt es erst am 24. Dezember, sagt Möller. In der Klosterpforte können sich Mitratende die Häuser noch mal genauer anschauen, online können sie jeden Tag einen Tipp abgeben.

Der digitale Adventskalender kann über die Internetseite des Klosters Volkenroda abgerufen werden: www.kloster-volkenroda.de/adventskalender.