Ein Zeichen für Frieden in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Kinder des Thepra Förderzentrums aus Bruchstedt rufen eine Aktion für den Frieden in der Ukraine auf dem Bad Tennstedter Marktplatz ins Leben.

Vor mehr als einer Woche begann der Krieg Russlands in der Ukraine. Bilder von verletzten Menschen und gewaltiger Zerstörung prägen seit dieser Zeit unseren Alltag. Deshalb riefen die Thepra-Schüler des Förderzentrums in Bruchstedt am Freitagvormittag zur Aktion „Kinder für den Frieden“ auf den Bad Tennstedter Marktplatz um ein Zeichen zu setzten. „Die aktuelle Situation nimmt unsere Kinder sehr mit. Ihnen zu erklären, was Krieg bedeutet, ist an unserer Schule täglich präsent. Fragen dazu werden teils unter Tränen gestellt“, sagt Sonderpädagogin Simone Papst, die die Zusammenkunft gemeinsam mit Schulleiterin Sabine Stilzebach und VG Chef Thomas Frey organisiert hat.