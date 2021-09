Einblicke in die Zeit des Zweiten Weltkriegs

Ballhausen. An Gedenkstätte Ballhausen soll zum Denkmaltag ein Lager mit originalen Zelten und Fahrzeugen errichtet aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs werden.

Auf dem Schlossplatz in Ballhausen soll es zum Denkmaltag Einblicke in das Leben und Wirken amerikanischer und deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg geben. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Mahnen und Erinnern“. Originale Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg werden zu sehen sein, informiert René Schütz von der Initiative Vermisstensuche Thüringen, die Organisator ist.

Darunter zum Beispiel amerikanische und russische Jeeps sowie ein deutsches Halbkettenfahrzeug, das einst als Schützenpanzer, Zugmaschine oder Selbstfahrlafette zu Zehntausenden von der Wehrmacht eingesetzt wurde. Erwartet werden rund 15 Fahrzeuge, ein privater Sammler rollt sogar aus Hessen an. Auch originale Zelte werden aufgebaut. Zudem wird eine Feldküche errichtet.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir wollen zeigen, wie ein Zeltlager ausgesehen hat“, informiert Schütz. Zudem stellen Vermisstensuchdienste wie etwa das vom Deutschen Roten Kreuz ihre Arbeit vor. Denn auch 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellen jährlich Tausende von Menschen Anfragen zur Suche kriegsvermisster Angehöriger.

Das Schicksal von Vermissten steht auch im Mittelpunkt der Ausstellung in der Mahn- und Erinnerungsstätte „Luftkrieg über Mitteldeutschland“ am Schlossplatz, die im Zentrum dieser Veranstaltung steht. „Ziel ist es, sie zu etablieren“, sagt Schütz. Die Luftkrieg-Gedenkstätte war in einer früher zum Schloss gehörenden Scheune entstanden, nachdem 2019 in Ballhausen ein Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und geborgen wurde. Das Jagdflugzeug vom Typ Messerschmitt der deutschen Wehrmacht ist das Herzstück der Ausstellung.

Es war am 11. September 1944 an einem Kampf über Tennstedt beteiligt, der zu den Ausläufern der Luftschlacht über dem Erzgebirge gehörte. Nachdem das Flugzeug abgeschossen wurde, stürzte es bei Ballhausen ab, sank etwa acht Meter im Sumpf ein und wurde somit konserviert. Der Verein Dorfentwicklung will die Scheune weiter sanieren, das Gebäude damit erhalten und die Ausstellung mit der Vermisstensuche ausbauen.

Schon vergangenes Jahr war die Gedenkstätte zum Denkmaltag, dem zweiten Sonntag im September, geöffnet worden. Dorfentwicklungsverein und Vermisstensuche-Initiative wollen auch die Veranstaltungen zu diesem Tag etablieren und sich vor allem an Jugendliche richten, damit sie sich mit dem Thema Krieg auseinandersetzen.

Da der Aufwand für einen Tag zu groß wäre, werden schon am Samstag, 11. September, am Schlossplatz von 10 bis 20 Uhr Besucher erwartet. Am Denkmalsonntag, 12. September, werden von 10 bis 16 Uhr Einblicke in die Weltkriegszeit gewährt.