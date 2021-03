Einbrecher durchwühlen Schränke in Förderschule

Ein Einbruch in eine Förderschule und ein entzündetes Hinweisschild beschäftigen die Polizei in Mühlhausen.

Mühlhausen Bei nächtlichem Einbruch in Förderschule in Mühlhausen wird offenbar nichts gestohlen. Mann setzt An der Trift Hinweisschild in Brand.

Ein Einbruch in die Förderschule beschäftigt die Polizei in Mühlhausen. Unbekannte drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag in die Förderschule in der Karl-Liebknecht-Straße ein.

Der oder die Täter durchwühlten nach Polizeiangaben mehrere Schränke in der Schule. Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen, so dass es beim Sachschaden blieb.

Einen Schaden von etwa 150 Euro hinterließ ein junger Mann am Dienstagmorgen An der Trift. Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Dienstag gegen 8.30 Uhr ein Hinweisschild in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr musste anrücken und löschte schließlich die Flammen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.