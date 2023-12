Einbruch in ein Hotel im Unstrut-Hainich-Kreis

Kammerforst. Unbekannte verursachtem beim Einbruch hohen Sachschaden. Warum sie keine Beute machen konnten.

Unbekannte Täter haben versucht, in das Kammerforster Rennstieghotel Rettelbusch einzubrechen. Wann das genau geschah, ist unklar. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch im Zeitraum zwischen Samstag, 25. November, bis Dienstag, 28. November, geschah. Die Täter scheiterten jedoch an den massiven Brandschutztüren, so dass sie ohne Beute das Hotel wieder verlassen mussten, teilt die Polizei dazu mit. Die Unbekannten verursachten jedoch hohen Sachschaden. Die Beamten beziffern diesen mit rund 2000 Euro.