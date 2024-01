Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad Langensalza Das hat der Dieb in Bad Langensalza mitgehen lassen.

Ein Unbekannter drang gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Mühlhäuser Straße in Bad Langensalza ein. Laut Polizei zerstörte er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3 Uhr eine Schaufensterscheibe. Danach klaute er ein E-Bike und flüchtete damit in Richtung Rathaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro; der Wert des E-Bikes ist noch unbekannt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das zerstörte Schaufenster zu sichern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.