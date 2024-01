Einbruch in Gartenanlage, geklaute Autos und ein randalierender Betrunkener

Unstrut-Hainich Kreis Das sind die Polizeimeldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis.

Einbruch in Gartenanlage

Unbekannte drangen gewaltsam in den Garten einer Gartenanlage in Höngeda ein und erbeuteten daraus ein schwarz-oranges Kinderquad sowie eine schwarze Crossmaschine. Die Täter waren zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 15.30, Uhr am Werke. Laut Informationen der Polizei beläuft sich der Wert ihrer Beute auf über 1000 Euro. Sie bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03601/4510.

Betrunkener randaliert

Ein 34-jähriger Betrunkener machte am Montag in Mühlhausen Furore. Der Mann torkelte mit einer Spirituosenflasche durch mehrere Straßen und randalierte laut Polizei. Dabei verlieh er seiner Wut bei mehreren Gegenständen, die ihm in die Quere kamen, Ausdruck und beschädigte mit einer Flasche die Frontscheibe eines Autos. Der 34-Jährige konnte schließlich in der Kuttelgasse durch Polizeibeamte gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebe klauen Autos

Autos im Wert von mehr als 50.000 Euro klauten Unbekannte in Mühlhausen. Laut Polizei entwendeten sie zwei gebrauchte schwarz-weiße Ford Puma aus der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Straße Beim Schwarzen Feld. Dies musste in der Zeit zwischen dem 5. Januar, 18 Uhr, und dem 8. Januar, 9 Uhr, geschehen sein. Nach einer umfangreichen Spurensicherung fahndet die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nun nach den Tätern und Fahrzeugen. Um Hinweise wird unter der Telefonnummer 03601/4510 gebeten.