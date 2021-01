Einbruch ins Landratsamt in Mühlhausen

Mühlhausen. Kriminelle sind in die Kreisverwaltung eingebrochen. Wie die Polizei informierte, bemerkte eine Zeugin am Montagvormittag, dass ins Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen eingedrungen worden war. Der oder die Täter hätten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Sie hätten eine Geldkassette und einen Laptop erbeutet. Die Höhe des Sachschadens belaufe sich auf rund 1000 Euro.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Tatgeschehen geben könne, werde gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter Telefon: 03631/960 zu melden.