Pfarrer Siegfried Bolle schreibt das Wort zum Tage.

Haben Sie schon eine Herztransplantation gemacht oder einen Impfstoff entwickelt oder einen Reisebus gefahren? Wahrscheinlich nicht. Was ich damit sagen will: Niemand von uns ist eine Insel, keiner kann alles, wir sind alle aufeinander angewiesen. Die Menschheit ist ein großes Netzwerk, in dem das Leben gelingen kann.

Am Beginn der Pandemie haben wir dies sehr stark wahrgenommen; alle sitzen in einem Boot. Wir wurden aus unserer durchgeplanten, hoch individualisierten Gesellschaft und der maximalen Selbstverwirklichung herausgerissen und fanden uns in einer großen, angsterfüllten Gemeinschaft wieder.

Langsam kehrt eine neue Normalität des Lebens zurück, so hoffen wir jedenfalls; und langsam kehrt die ganz individuelle Selbstverwirklichung wieder zurück: Impftermin, Einkaufen, Urlaub, Gastronomie, Feiern.

Jeder strebt wieder nach der ganz persönlichen Freiheit; meiner Freiheit.

Der Blick für das Gemeinwohl trübt sich wieder, man überbietet sich politisch im möglichst schnellen Öffnen. Aber diese, meine ganz persönliche Freiheit verwirklicht sich nicht im luftleeren Raum, denn – wie schon gesagt – niemand ist eine Insel. Die Freiheitsrechte jedes Einzelnen sind gekoppelt mit dem Wohl und Wehe der Gemeinschaft.

Dieses Wochenende ist Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Eine Gelegenheit zu überdenken, wes Geistes Kind ich bin. Die Gaben des Geistes heißen: Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht.

Nehmen Sie sich die Freiheit und entscheiden Sie, welche Gabe im Augenblick angesagt ist.

Eine geistreiche Zeit wünscht Pfarrer Siegfried Bolle.

Siegfried Bolle ist Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde „Mariä Geburt“ in Lengenfeld unterm Stein.