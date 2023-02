Eine Liebe in Briefen zum Valentinstag in Mühlhausen

Mühlhausen. 3K-Theater legt nochmals berührendes Erfolgsstück auf

Mit einem „der schönsten Theaterstücke über die Liebe“ wartet das Mühlhäuser 3K-Theater zum Valentinstag am 14. Februar auf. Um 18 Uhr wird das Stück „Love Letters“ in der Kilianikirche in Form einer szenischen Lesung aufgeführt. Es handelt vom Scheitern einer großen Liebe zwischen zwei Menschen.

Melissa und Andrew schreiben sich von Kindesbeinen an – zuerst kleine Zettelchen in der Schule, später flüchtige Postkarten, aber auch lange Briefe, in denen sie ihre Gedanken und Gefühle austauschen. Andrew macht Karriere als Jurist und Politiker. Melissa ist wohlhabende Künstlerin und will ihren Traum vom Leben verwirklichen. In den Briefen vertrauen die beiden sich alles an, mit wechselnder Stimmungslage von traurig bis sehnsuchtsvoll. Im wahren Leben finden sie jedoch nicht so gut zueinander und kommen doch nie voneinander los. Was bleibt am Ende?

„Love Letters“ galt als eines der besten Theaterstücke der 1980er-Jahre und ist auch auf deutschschen Bühnen ein Klassiker. Beim 3K lesen und performen es Diana Floetenmeyer und Peter Wagner.

Weitere Vorstellung am 25. Februar um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter Telefon: 03601/ 440 937