„Wenn mir jemand in der Schulzeit gesagt hätte, dass ich nur ein paar Jahre später dem Gemeinderat vorsitzen würde, hätte ich das bestimmt nicht geglaubt“, sagt Vanessa Richardt. „Das war schon eine mega Ehre.“

Die 24-jährige Rodebergerin ist 2019 für die CDU in den Gemeinderat ihres Heimatortes gewählt und direkt zur Vorsitzenden gemacht worden. „Es war wirklich toll, dass die anderen direkt so viel Vertrauen in mich hatten.“

Schon in der Schule hatte Richardt Spaß am Politikunterricht, hat Freude an den Strukturen gefunden. „Wir haben zum Beispiel in Projektarbeit Parteien gegründet und Gesetzesentwürfe verfasst, das hat viel Spaß gemacht“, erinnert sie sich. „Immer, wenn man irgendwo sehen kann, dass sich der Gesetzgeber etwas dabei gedacht hat, wie es läuft, finde ich das super“, sagt sie. „Meine Mitschüler fanden das oft etwas irritierend“, gibt sie zu.

Eigene Arbeit trägt zum Verständnis der politische Abläufe bei

Neben dem Ehrenamt in Rodeberg arbeitet Richardt außerdem in der Verwaltung des Bald Langensalzaer Stadtrates. 2016 hat sie ihre Ausbildung bei der Stadt abgeschlossen, jetzt leitet sie schon das Büro des Stadtrats. „Das hilft jetzt bei der Arbeit im Gemeinderat total, weil ich vorher immer schon viel davon mitbekommen habe, wie diese Sitzungen ablaufen und wie politische Diskussionen geführt werden“, meint sie. Deshalb, glaubt sie, hatte sie auch keine Probleme damit, von älteren Kollegen ernst genommen zu werden. „Man würde das ja erwarten, vor allem wegen meines Alters“, meint Richardt.

Bei ihrer Wahl war sie gerade erst 23 Jahre alt. „Aber mit mir sind etliche neue Mitglieder gewählt worden, da war das kein Problem.“ Es gibt nicht viele Frauen in der Kommunalpolitik, weder im Unstrut-Hainich-Kreis, noch darüber hinaus. Richardt ist da eher die Ausnahme. In einigen Gemeinderäten sitzen gar keine Frauen, fast überall sind sie in der Minderheit. In vielen Fällen liegt das an zweierlei Gründen, wie eine Studie der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) darstellt. Erstens hängt ein Start in die Politik stark von Netzwerken ab, und die sind oft sehr männlich – Männer rekrutieren Männer.

Zweitens sei die Vereinbarkeit von Karriere und Familie ein Hindernis, stellte die Studie fest. Während Männer sich in den meisten Fällen darauf verlassen können, dass ihre Frauen sich um die Kinder kümmern, sei es andersherum auch heute noch schwierig, so die EAF. „Es gibt sehr viele Termine am Abend“, meint auch Richardt. „Die klassische Rollenverteilung ändert sich aber, glaube ich.“

Bis 2024 ist sie noch im Rat, bis dahin will sie viel erreichen. Sie setzt sich besonders für die Interessen von jungen Menschen ein. „Mir liegen die Vereine sehr am Herzen und unsere Traditionsfeste“, sagt Richardt. Deshalb sitzt sie auch im Kulturausschuss der Gemeinde. „Da haben wir jetzt während der Corona-Krise gemerkt, wie wichtig diese Feste wirklich sind. Wir haben einiges im kleinen Kreis stattfinden lassen können. Es ist wirklich schön, sowas zu unterstützen.“

In der eigenen Gemeindetief verwurzelt

Konflikte zwischen den beiden Parteien im Gemeinderat gebe es selten: „Rodeberg ist eine kleine Gemeinde und wir haben alle das gleiche Interesse“, sagt sie. „Es geht uns allen darum, unser Zusammenleben schön zu gestalten.“

Richardt ist selbst in Rodeberg geboren und wollte auch nie weg. „Ich bin echt glücklich dort, und bin auch zu tief verwurzelt, um wegzuziehen“, meint sie. Über ihre politische Zukunft nach der ersten Legislaturperiode hat sie noch nicht viel nachgedacht. Für einen Platz im Stadtrat von Mühlhausen oder Bad Langensalza müsste sie dorthin ziehen. „Landrat könnte ich theoretisch werden, aber das liegt vielleicht noch ein bisschen zu weit in der Zukunft“, sagt sie lachend.