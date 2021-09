Eine Stadtpolizistin für Bad Langensalza und die Dörfer

Bad Langensalza. Bad Langensalza hat nun den lange erwarteten Kontaktbereichsbeamten. Vor welchen Aufgabe steht er und wie ist die Situation im Unstrut-Hainich-Kreis?

Erstmals ist im Landreis eine Frau Kontaktbereichsbeamtin der Polizeiinspektion (PI) Unstrut-Hainich. Am Freitagnachmittag wurde Ramona Billhardt (53) im Friederikenschlösschen offiziell in das Amt eingeführt. Damit sind nach Aussage von Jeanette Grollmus von der PI neun der geplanten elf Stellen im Landkreis besetzt, eine davon allerdings mit einem Dauerkranken. In den kommenden Monaten wolle man auch die verbleibenden beiden Posten besetzen. Der Zeitpunkt ist abhängig davon, wann das Thüringer Innenministerium dafür grünes Licht gibt.

Den Zuschnitt ihres Aufgabengebietes werde man vom Kriminalitätsaufkommen und den Entwicklungen der Gebietsreform abhängig machen. Mit Bickenriede, Zella, Hüpstedt und Beberstedt verlassen wahrscheinlich zum 1. Januar 2023 vier Dörfer den Unstrut-Hainich-Kreis, wechseln -- so ist es der Wunsch der Bevölkerung – in den Eichsfeldkreis.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwar hält sich Grollmus, die bei der PI für die Kontaktbereichsbeamten (Kobb) die Verantwortung trägt, mit dem Nennen von konkreten Orten für die zwei weiteren Kobbs zurück, es gilt als wahrscheinlich, dass einer im Norden des Unstrut-Hainich-Kreises und einer im Osten eingesetzt wird.

Billhardt ist seit mehr als 30 Jahren Polizistin, arbeitet seit 1993 bei der Polizei in Bad Langensalza und dann im Unstrut-Hainich-Kreis, war schwerpunktmäßig in der Kurstadt eingesetzt, in der sie auch lebt. Einer der Schwerpunkte ihrer Tätigkeit soll in der Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Bad Langensalza liegen. Deren Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) hat schon vor Jahren eine solche Unterstützung eingefordert, auch wenn er sagt: „Wir sind eine sichere Stadt“. Der Kobb sei das Bindeglied zwischen den Menschen der Stadt und der Polizei.

Mehr Ordnung in der Stadt – und Verkehrskontrollen

Billhardt, die vorrangig in der Kernstadt, aber auch in den 14 Ortsteilen unterwegs sein soll, geht es um das Bekämpfen der Kleinkriminalität. „Die Stadt hat ein kleines Drogenproblem, so wie es die meisten Städte haben“, meint sie zu den Delikten, die meist als Beschaffungskriminalität gezählt werden. Sachbeschädigungen schreibt sie dagegen eher „jugendlichem Übermut“ zu.

Reinz erhofft sich durch die Polizeibeamtin eine bessere Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs, die eine oder andere Geschwindigkeitskontrolle und mehr Ordnung in der Stadt. „Das wird uns einen deutlichen Schritt voranbringen.“ Auch wenn die Stadt Bad Langensalza nun eine Kontaktbereichsbeamtin hat, sei die Station sicher, hieß es am Freitag von der Polizei.

Ihr Büro wird Ramona Billhardt nicht in den Räumen der Polizei in der Bahnhofstraße haben, sondern im Rathaus, auf der Etage des Bürgermeisters. Der will bis Anfang der Woche das Hinweisschild auf die Stadt-Polizistin anbringen. Im Rathaus werde Billhardt wöchentlich Sprechzeiten anbieten. Wollen Menschen zu ihr, denen das Laufen schwerfällt, könne man in die Ratswaage ausweichen, wo das Ordnungsamt seinen Sitz hat.

Auch in Mühlhausen hat der Kobb sein Büro im Rathaus, in einem Hintergebäude der Ratsstraße, unmittelbar direkt neben den Mitarbeiter des Ordnungsamts. Dies ist auch in den anderen Kommunen mit Kobb so Usus.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Mühlhausen.