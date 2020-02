Einheitliche Friedhofsgebühren im Südeichsfeld

Erdreihengrab, Erdreihenrasengrab, Urnenreihengrab mit und ohne Grabmal, Urnengemeinschaftsanlage, Urnenreihenrasengrab oder Familienwahlgrab – die Bestattungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen in den acht Ortschaften der Gemeinde Südeichsfeld sind vielfältig. Allerdings wird nicht auf jedem Friedhof jede Bestattungsform angeboten. Zudem gab es bislang in den einzelnen Ortschaften unterschiedliche Friedhofsgebühren. Das hat ihren Ursprung darin, dass die Landgemeinde vor gut acht Jahren aus mehreren Gemeinden mit bestehenden Satzungen neu gegründet wurde.

Nachdem der Gemeinderat eine einheitliche Satzung für die Bestattungsformen auf den Weg brachte, wurde nun auch die entsprechende Gebührensatzung von den Gemeinderäten verabschiedet. Die Kalkulation dafür hatte ein externes Büro übernommen, erklärte Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) bei der Gemeinderatssitzung. 80 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten würden nun auf die Bürger umgelegt. Das ist in einigen Ortschaften mehr, in anderen weniger als bisher. Die Ruhefrist beträgt mindestens 25 Jahre.

Insgesamt acht Bestattungsmöglichkeiten sind im Gebührenverzeichnis aufgelistet. So ist eine Bestattung in der Urnengemeinschaftsanlage, die es nur in Katharinenberg gibt, mit 380 Euro die preiswerteste Variante. Am teuersten ist das Familienwahlgrab (Heyerode) mit 1290 Euro. Ein Erdreihengrab kostet 540 Euro, ein Urnenreihengrab 390 Euro. Zum Vergleich: In Mühlhausen verlangt die Stadt für ein Erdreihengrab 972 Euro, für ein Urnenreihengrab 340 Euro.

Die Satzung müsse noch von der Kommunalaufsicht genehmigt werden, so der Bürgermeister. Die Friedhofsgebühren seien in den letzten Jahren immer wieder ein großes Thema für die Bürger gewesen. Man gehe damit einen großen Schritt auf die Bürger zu, was neue Grabarten angeht.

Feuerwehrleute bekommen Rabatt im Schwimmbad

Ein weiteres Thema der Sitzung waren die Preise und Öffnungszeiten für das Schwimmbad der Gemeinde in Lengenfeld unterm Stein. Die Saisonkarte für Erwachsene wird um zehn Euro teurer und kostet dann 60 Euro jährlich. Die Saisonkarte für Kinder erhöht sich um fünf Euro auf dann 30 Euro. Die Preise für die Tageskarten bleiben bei drei Euro beziehungsweise zwei Euro (Kinder ab vier Jahre). Das Freibad sei, wie in den meisten Gemeinden auch im Südeichsfeld ein Zuschussgeschäft, das man sich leiste, so Henning. Der Betrieb durch den Schwimmbadverein funktioniere gut. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Filteranlage installiert, die im April abgenommen werden soll. Insgesamt hat die Gemeinde 170.000 Euro für den Umbau investiert.

Um die Attraktivität für das Engagement in der freiwilligen Feuerwehr zu steigern, erhalten Mitglieder der Jugendwehr pro Jahr fünf Freikarten für das Bad. 95 Jugendliche sind derzeit in den Ortsfeuerwehren. Künftig sollen, so der Gemeinderatsbeschluss, auch aktive Feuerwehrleute einen Bonus beim Freibadbesuch bekommen. Gegen Vorlage des Dienstausweises zahlen sie dann nur noch die Hälfte des Eintrittspreises.

Für die Aufstellung des Haushaltes der Gemeinde für das laufende Jahr werde die Verwaltung wohl noch den Februar benötigen, kündigte Henning an. Erste Ergebnisse seien zur nächsten Sitzung im März zu erwarten.