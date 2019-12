Zur Weihnachtsfeier für einsame Menschen lud Petra Becker (stehend) ins Café Kaos in der Feldstraße.

Mühlhausen. Am Heiligabend engagieren sich im Unstrut-Hainich-Kreis viele Menschen, damit andere nicht einsam bleiben müssen.

Einladung zum Feiern in der Gemeinschaft

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einladung zum Feiern in der Gemeinschaft

Sie engagieren sich dafür, dass auch die Weihnachten feiern konnten, die sonst den Heiligabend einsam hätten verbringen müssen. Und opfern dafür ehrenamtlich selbst einen Teil ihrer Weihnachtszeit. So öffneten am 24. Dezember mehrere Einrichtungen ihre Tür, um einsamen Menschen kostenlos ein festliches Erlebnis in Gemeinschaft zu bereiten.

Im Cafe Kaos, beim Verein Lebensbrücke in der Mühlhäuser Feldstraße, lud Petra Becker mit Helferinnen am Nachmittag zu Kaffee, Plätzchen, Schnittchen. Das gehört ebenso dazu wie gemeinsames Singen und kleine Weihnachtstexte. Die meisten der gut 20 Besucher zum Fest kämen auch sonst in den offenen Treff, wo es viele Freizeitangebote gibt. Die Feier im Café, das dieses Jahr eine neue Einrichtung erhielt, gibt es schon sehr lange. Seit fünf Jahren kümmere sie sich zum Heiligabend darum, sagte Becker: „Ich mache das sehr gerne, man bekommt dafür auch Anerkennung.“

Bei der Volkssolidarität gab es im neuen Treff Roseneck an der Ecke Jüdengasse / Linsenstraße ein Bühnenprogramm. Foto: Klaus Wuggazer

„Wir geben etwas, bekommen aber auch viel zurück“, sagte auch Gabriele Fett von der Volkssolidarität. Die lud nach dem Umzug aus dem Steinweg erstmals in die neue Begegnungsstätte Roseneck an der Ecke Jüdengasse / Linsenstraße. Über 30 Besucher kamen „für ein paar schöne und besinnliche Stunden“, wie Fett sagte. Für sie sorgte ehrenamtlich ein dreiköpfiges Team. Neben Kaffee und Plätzchen gab es am Abend ein traditionelles Essen: Weißwurst und Kartoffelsalat. Sogar ein Heimbring-Service wurde angeboten. Auch hier wurde gesungen, gemeinsam und auf der Bühne: Mit Linda und Susanne Genzel, Sophie Silja und Sophie Meyer stellten zwei Töchter mit ihren Müttern ein professionell dargebotenes Programm zusammen in einer Mischung aus traditionellen und modernen Stücken.

Rappelvoll war der Saal im Bad Langensalzaer Jesus-Haus. Auch hier gibt es seit vielen Jahren die offene Heiligabendfeier für Einsame und Obdachlose, mit allem, was zum Fest gehört – von Süßigkeiten und Gesang bis hin zum gemeinsamen Abendessen und einem Krippenspiel.

Erstmals in diesem Jahr gab der Kirmesbahn-Verein in Mühlhausen kostenlos Essen an Bedürftige aus.