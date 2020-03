Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einladung zum Weltgebetstag der Frauen Hainich-Region

Der Weltgebetstag der Frauen wird auch im Unstrut-Hainich-Kreis begangen. Für den 6. März laden etwa beide Kirchengemeinden in Bad Langensalza sowie die katholische Gemeinde in Hüpstedt ein.

Der Hüpstedter Pfarrer Günter Christoph Haase berichtet: „Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So entstand in den letzten 130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit.“

Dieses Jahr wurde der Weltgebetstag von Frauen aus Simbabwe gestaltet. Deren Vorarbeiten werden von den hiesigen Gemeinden aufgegriffen.

So hat in Bad Langensalza eine ökumenische Gruppe von Frauen der Kirchengemeinden in und rund um die Stadt den Tag mit Texten und Informationen aus Simbabwe vorbereitet. Zu den Veranstaltungen in Bad Langensalza und Hüpstedt gehören auch kulinarische Kostproben aus dem afrikanischen Land.

In Bad Langensalza beginnt der Weltgebetstag um 17 Uhr im Caritasheim in der Erfurter Straße. In Hüpstedt wird für 19 Uhr ins Pfarrzentrum St. Martin im Oberdorf 44 eingeladen. Auch Männer sind willkommen.