Einsatz in Großengottern nach mehreren Notrufen

Großengottern. Feuerwehreinsatz am frühen Samstagabend.

Mehrere Notrufe gingen bei der Rettungsleitstelle und der Polizei am Samstag gegen 18 Uhr ein, in welchen ein Brand an der B 247 zwischen Großengottern und Seebach gemeldet wurde.

Die alarmierte Feuerwehr musste nach Angaben der Polizei ca. 5 Quadratmeter der Böschung löschen. Wie der Brand entstanden ist, konnte nicht geklärt werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen